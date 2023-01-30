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17:29, 30 января 2023Силовые структуры

Силовики задержали двух бойцов украинского формирования «Азов» в Мариуполе

Правоохранители задержали в Мариуполе двух бойцов «Азова», пытавшихся покинуть город

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Правоохранители за неделю задержали в Мариуполе двух бойцов украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), пытавшихся покинуть город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сводной роты оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Виталия Савина.

По данным силовиков, бывшие военнослужащие хотели пересечь черту города под видом местных жителей. Один из фигурантов — уроженец Днепропетровска. Отмечается, что он участвовал в боевых действиях в составе подразделения пограничных войск.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) выявил новые факты убийства мирных жителей Донбасса бойцами украинского формирования «Азов». По утверждению следственных органов, в апреле 2022 года в Мариуполе украинский военнослужащий с позывным Админ выстрелил три раза в голову раненой женщины, которая просила о помощи. Личность «азовца» установлена, его зовут Алексей Журавский.

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Екатерина Власова
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