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13:17, 30 января 2023Россия

Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России

Зампред Совбеза Медведев зачитал статью Тютчева о «расширении России»

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире российского телевидения зачитал отрывок из статьи Федора Тютчева «Россия и Германия» в рамках проекта «Слово классика». Кадры с чтением публицистического произведения Тютчева Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик процитировал ту часть произведения, в которой Тютчев рассуждал о разрушении Россией встреченных на ее пути «противоестественных устремлений», среди которых автор привел и польскую государственность.

«Как только мы признаем это, все делается ясным, все объясняется: становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилия явились самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, — просто состоялось необъятное воссоединение», — процитировал Тютчева Медведев.

Ранее зампред Совбеза предрек превращение мира в труху.

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Марк Леонов
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