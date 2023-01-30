Психиатр рассказал о частом мочеиспускании от страха

Психиатр Мещеряков: хроническая тревога и ОКР могут быть причинами частого мочеиспускания

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), хроническая тревога и другие ментальные проблемы могут быть причинами частого мочеиспускания. Об этом рассказал психиатр Александр Мещеряков в своем Telegram-канале.

По словам Мещерякова, страдающие от психогенной дизурии пациенты могут мочиться до 50 раз за сутки, при этом с точки зрения урологии, гинекологии и неврологии видимых проблем у них нет. Чаще всего такие расстройства связаны с хронической тревогой, при которой организм по необъяснимым причинам постоянно ощущает опасность. «И тело реагирует. Мышечное напряжение, сердцебиение, поверхностный сон. А мочевой пузырь чем хуже? Если тебе надо сейчас бежать или вступить в бой, то пузырь должен быть пуст. Вот он и старается», — объясняет врач.

Еще одной причиной частого мочеиспускания, по утверждению Мещерякова, может быть социальная фобия. Люди, которые ей страдают, переживают из-за того, как к ним могут отнестись другие. «Мочевой пузырь соглашается с такими страхами и пытается помочь. "Надо сходить сейчас, пока никого нет. Ну и что, что 20-й раз. Давай, будет спокойней"», — говорит Мещеряков.

На частоту мочеиспускания могут повлиять и соматоформные расстройства.

Соматоформное расстройство. Это лидер. Соматические симптомы есть, но после множественных обследований причин нет. Частое мочеиспускание, здесь колет, там жжет. Часто и со стороны других органов. Жалобы несколько необычны: чувствую, как он переворачивается, завязывается в узел Александр Мещеряков психиатр

Иногда, по словам Мещерякова, частое мочеиспускание связано с обсессивно-компульсивным расстройством. При ОКР, объяснил психиатр, мочеиспускание становится защитным ритуалом. «Мне надо сходить в туалет перед выходом из дома именно семь раз. А потом еще четыре. Или так: я должен посетить все туалеты по дороге на работу. И тогда все будет хорошо!» — описывает логику такого человека специалист.

По словам Мещерякова, выявив такое расстройство, психиатр может назначить антидепрессанты и психотерапию. Однако идти к психиатру он рекомендует только после того, как было пройдено полное обследование у других специалистов.

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