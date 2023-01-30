Минобороны заявило об ударе по украинской бригаде на краснолиманском направлении
Российские войска уничтожили до 40 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 30 января, журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска нанесли удар с помощью артиллерии группировки войск «Центр». Атака была совершена на подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая базировалась в районе населенного пункта Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР).
«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля», — добавили в министерстве.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за сутки на краснолиманском направлении потери среди бойцов ВСУ составили до 110 человек. Помимо этого, российские военные разбили «Нона С» и еще одну машину реактивной системы залпового огня «Град».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.