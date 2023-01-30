Минобороны заявило об ударе по украинской бригаде на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 40 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили до 40 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 30 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска нанесли удар с помощью артиллерии группировки войск «Центр». Атака была совершена на подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая базировалась в районе населенного пункта Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР).

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля», — добавили в министерстве.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за сутки на краснолиманском направлении потери среди бойцов ВСУ составили до 110 человек. Помимо этого, российские военные разбили «Нона С» и еще одну машину реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.