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14:56, 29 января 2023Россия

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны рассказали, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 110 бойцов

Фото: Alexei Alexandrov / AP

За минувшие сутки на краснолиманском направлении потери среди бойцов ВСУ составили до 110 человек. Об этом в воскресенье, 29 января, рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, потери ВСУ на данном направлении составили до 110 человек, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины. Помимо этого, российские военные разбили «Нона С» и еще одну машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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