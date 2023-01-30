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14:15, 30 января 2023Силовые структуры

Возбуждено дело против избившей незрячую со словами «слепые должны сидеть дома»

В Петербурге возбудили дело против матери за избиение незрячей, которая задела ее дочь

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении женщины, напавшей на незрячую директора центра по подготовке собак-поводырей «Симаргл» Викторию Зырянову. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Дело возбуждено по статье 116 («Побои») УК РФ.

Ранее стало известно, что потерпевшая пришла на остановку в Сосновке с 11-летним лабрадором и помощницей. Она случайно задела тактильной тростью дочь фигурантки. Тогда мать разозлилась, стала оскорблять жертву, а затем избила по голове телефоном со словами: «Слепые должны сидеть дома».

Женщина рассказала, что дочь нападавшей испугалась и просила мать остановиться. Прохожие заступились за незрячую и вызвали правоохранителей. Директора центра доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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Екатерина Власова
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