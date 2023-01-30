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14:05, 30 января 2023Путешествия

Россия захотела возобновить прямые рейсы с одной мусульманской страной

Лавров: авиационные власти России и Пакистана обсуждают возобновление прямых рейсов

Фото: Faisal Mahmood / Reuters

Россия захотела возобновить прямое авиасообщение с одной мусульманской страной, Пакистаном. Об этом в понедельник, 30 января, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что авиационные власти двух стран уже обсуждают возобновление прямых рейсов. «Здесь, как вы сами понимаете, немаловажное значение имеет коммерческая составляющая», — сообщил Лавров на совместной пресс-конференции со своим пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари.

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Министр также подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос уже находится на стадии рассмотрения.

Ранее в январе сообщалось, что Ливан захотел возобновить прямое авиасообщение с Россией. Посол республики в Москве Шауки Бу Нассар уведомил, что работа над запуском прямой регулярной авиаперевозки, прерванной из-за западных санкций, уже ведется.

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Фариза Бацазова
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