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13:08, 30 января 2023Из жизни

Полиция допросила попугая по делу об алкомафии

Times of India: попугай не выдал полиции местонахождение хозяина-контрабандиста

Полиция в индийском городе Гая, штат Бихар, допросила попугая в надежде получить подсказку о местонахождении члена алкомафии, но птица не выдала хозяина. Об этом сообщает Times of India.

Команда полицейского участка во главе с младшим инспектором Канхайя Кумаром поехала в деревню, чтобы арестовать подозреваемого по делу о контрабанде алкоголя Амрита Маллаха. К тому моменту, когда полиция добралась до дома контрабандиста, все члены его семьи уже скрылись с места происшествия. В доме осталась только клетка с попугаем.

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Из чистого любопытства полицейский задал попугаю несколько вопросов, чтобы получить хоть какую-то информацию о местонахождении его хозяина. «Эй, попугай, куда делся Амрит Маллаха? Где твой хозяин? Они оставили тебя одного в доме?» — спросил Кумар. В ответ на эти вопросы птица промолчала.

Полицейский объяснил свои действия тем, что попугаи понимают человеческую речь, но на все его расспросы попугай произносил только слово «тарелки».

Полиция в Бихаре усиленно борется в контрабандой алкоголя, который в штате запрещен. Сотрудники правоохранительных органов арестовали за нарушение закона о спиртном больше 2,5 тысячи человек за два года.

Ранее сообщалось, что суд в Буэнос-Айресе, Аргентина, решил допросить попугая, который запомнил последние слова убитой жильцами хозяйки. Сосед женщины подтвердил, что попугай регулярно повторял эти слова.

Алиса Дмитриева
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