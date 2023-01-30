Правительство определило особенности назначения пенсий в новых регионах России

«Ведомости»: новым регионам установят 10-летний переход на российский пенсионный возраст

Правительство России подготовило законопроект, определяющий особенности назначения пенсий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Законопроект предполагает сохранение возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается). При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023-го по 31 декабря 2032 года по законодательству, действующему на этих территориях, будет установлен десятилетний переходный период.

Для назначения пенсии необходимо иметь российской гражданство и постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года. При этом жители Донецкой и Луганской народных республик могли проживать там в период с 11 мая 2014 года (дата проведения референдумов) по 29 сентября 2022 года, Херсонской и Запорожской областей – с 24 февраля по 29 сентября 2022 года и выехать в Россию, в том числе через территории третьих государств.

За назначением пенсий граждане могут обратиться с 1 марта 2023-го по 29 февраля 2024 года, отмечается в законопроекте. С 1 марта размеры пенсий будут пересчитаны, а при первичном обращении устанавливаться и выплачиваться согласно российскому законодательству.

После принятия закон вступит в силу 1 марта 2023 года.

26 января стало известно, что в России подготовили законопроект о включении четырех новых регионов в систему соцстрахования. Также правительство подготовило законопроект, который предусматривает особый порядок установления среднего прожиточного минимума.