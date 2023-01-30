Раскрыты сроки перехода на общероссийский пенсионный возраст в новых регионах

Минтруд: новые регионы перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2032 года

Новые регионы России перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2032 года. Сроки перехода на него ТАСС раскрыли в Минтруде, ссылаясь на проект федерального закона об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых субъектах.

В ведомстве отметили, что в Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) отсутствовало единое пенсионное законодательство. Основания для выхода на пенсию в этих субъектах установлены разные. «Поэтому предложено ввести переходный период до 31 декабря 2032 года», — рассказали в Минтруде.

В течение этого времени местные жители смогут получать региональные пенсионные доплаты до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Достигнув этого возраста, они начнут оформлять пенсию по российскому законодательству.

В Минтруде уточнили, что в ЛНР и ДНР возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, а для мужчин — 60 лет. В Херсонской и Запорожской области он составляет 60 лет, как для мужчин, так и для женщин.

В России в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший новый пенсионный возраст. Возраст выхода на пенсию в стране составляет 60 лет для женщин и 65 лет — для мужчин. При этом до 2028 года действует переходный период по постепенному увеличению пенсионного возраста.