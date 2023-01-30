Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:51, 30 января 2023Экономика

Раскрыты сроки перехода на общероссийский пенсионный возраст в новых регионах

Минтруд: новые регионы перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2032 года
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новые регионы России перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2032 года. Сроки перехода на него ТАСС раскрыли в Минтруде, ссылаясь на проект федерального закона об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых субъектах.

В ведомстве отметили, что в Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) отсутствовало единое пенсионное законодательство. Основания для выхода на пенсию в этих субъектах установлены разные. «Поэтому предложено ввести переходный период до 31 декабря 2032 года», — рассказали в Минтруде.

В течение этого времени местные жители смогут получать региональные пенсионные доплаты до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Достигнув этого возраста, они начнут оформлять пенсию по российскому законодательству.

В Минтруде уточнили, что в ЛНР и ДНР возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, а для мужчин — 60 лет. В Херсонской и Запорожской области он составляет 60 лет, как для мужчин, так и для женщин.

В России в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший новый пенсионный возраст. Возраст выхода на пенсию в стране составляет 60 лет для женщин и 65 лет — для мужчин. При этом до 2028 года действует переходный период по постепенному увеличению пенсионного возраста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву
Российский лоукостер начнет летать на популярный пляжный курорт Турции
Переоценена роль гормона окситоцина
Россиянина осудили на 22 года за изнасилование и убийство двух девушек в лесу
Тарпищев оценил призыв украинцев отстранить теннисистов из России и Белоруссии
В сети обнаружили «пророчество» Жириновского о событиях 2024 года
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» рассказал о борьбе с тревожностью
Немецкий журналист описал ситуацию в Артемовске словами «в это сложно поверить»
«Автотор» назвал стоимость нового китайского седана
В США предложили запретить Зеленскому использовать западное оружие против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.