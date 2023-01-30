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13:04, 30 января 2023Россия

В Кремле рассказали об абсолютно положительных перспективах будущего России

Песков заявил, что в Кремле видят абсолютно положительные перспективы будущего России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Кремле видят абсолютно положительные перспективы будущего России. Об этом в понедельник, 30 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению представителя Кремля, кабинет министров три года работает в сложных условиях. Сначала работу правительства осложнила пандемия коронавируса, а затем «пришла прокси-война», которую развязали представители коллективного Запада.

Песков добавил, что из сложившейся ситуации кабмину удалось «блестяще выйти», а также сохранить траекторию потенциального роста страны.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что пандемия COVID-19 дала правительству «хорошую тренировку», поэтому к текущим экономическим трудностям страна оказалась подготовлена. По его мнению, ключевая цель кабмина на данный момент — спасение экономики России.

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Никита Абрамов
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