В Кремле рассказали об абсолютно положительных перспективах будущего России

Песков заявил, что в Кремле видят абсолютно положительные перспективы будущего России

В Кремле видят абсолютно положительные перспективы будущего России. Об этом в понедельник, 30 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению представителя Кремля, кабинет министров три года работает в сложных условиях. Сначала работу правительства осложнила пандемия коронавируса, а затем «пришла прокси-война», которую развязали представители коллективного Запада.

Песков добавил, что из сложившейся ситуации кабмину удалось «блестяще выйти», а также сохранить траекторию потенциального роста страны.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что пандемия COVID-19 дала правительству «хорошую тренировку», поэтому к текущим экономическим трудностям страна оказалась подготовлена. По его мнению, ключевая цель кабмина на данный момент — спасение экономики России.