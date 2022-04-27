Названа ключевая цель правительства России

Вице-премьер Хуснуллин назвал ключевой целью правительства спасение экономики России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью с РБК рассказал, как изменилась работа правительства страны после начала спецоперации на Украине. По его словам, кабмин пришел к этой ситуации подготовленным.

Хуснуллин заявил, что пандемия COVID-19 дала правительству «хорошую тренировку», поэтому к текущим экономическим трудностям страна оказалась подготовлена. Ключевой целью кабмина на данный момент он назвал спасение экономики России.

«Надо экономику спасать — чтобы она не останавливалась, не замедлялась. По своему блоку вижу, что мы должны довести запланированное финансирование до строительства. Почему? У нас государство в конечном итоге самый большой инвестор: в ремонт, в стройку на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в год вкладываем около трех триллионов рублей. И если три триллиона рублей войдут в экономику строительства — это первая антикризисная мера», — заявил он.

По словам вице-премьера, его работа разделена на три блока. В рамках первого он контролирует, «чтобы все деньги дошли в экономику». Кроме того, Хуснуллин занимается «финансированием всего бизнеса, особенно жилья» и «сокращением инвестиционно-строительного цикла».

В том же интервью Хуснуллин допустил возвращение зарубежных компаний в Россию. По его мнению, они возобновят свою деятельность в стране, поскольку «хотят зарабатывать».