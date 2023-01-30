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23:53, 30 января 2023Мир

Постпред в Женеве призвал ВОЗ осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР

Постпред Гатилов призвал Красный Крест и ВОЗ осудить удар ВСУ по больнице в Новоайдаре

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Международный комитет Красного Креста (МККК), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и структуры Совета ООН по правам человека (СПЧ) должны осудить удар украинских военных по больнице в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам постпреда, несмотря на то что с момента обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) больницы прошло два дня, международные организации продолжают «стыдливо отмалчиваться». Он указал на то, что они закрывают глаза на «очередное вопиющее преступление ВСУ». «Когда же ставится цель демонизировать Россию, комментарии от них выдаются "на-гора", мгновенно», — напомнил он.

Гатилов призвал Верховного комиссара ООН по правам человека, СПЧ ООН, МККК и ВОЗ «публично осудить варварство ВСУ» в ЛНР. В противном случае молчание этих организаций, по словам дипломата, будет говорить об их «растущей политизации и предвзятости».

ВСУ утром в субботу, 28 января, нанесли намеренный удар по зданию больницы в Новоайдаре из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. В результате атаки 14 человек погибли, еще 24 получили ранения. Среди пострадавших — пациенты больницы и медицинский персонал.

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Марина Совина
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