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11:52, 30 января 2023Россия

В российском городе девочка попала в реанимацию из-за невнимательности родителей

Девочка из Правдинска попала в реанимацию с пневмонией из-за невнимательности родителей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Полугодовалая девочка из калининградского Правдинска попала в реанимацию с пневмонией из-за невнимательности родителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По информации издания, малышка заразилась от старшего брата бронхитом. Их вместе с матерью положили в больницу Железнодорожного. Когда сын поправился, россиянка вместе с больной девочкой отпросилась домой под расписку, объяснив это плохим лечением.

Через несколько дней ребенку стало хуже — появился сильный кашель и температура. Девочку доставили в реанимацию калининградской детской областной больницы. В отношении ее семьи возбудили уголовное дело — за плохое исполнение родительских обязанностей.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге младенец с подозрением на пневмонию умер дома после приема педиатра.

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Анна Щербакова
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