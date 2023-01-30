На мусороперерабатывающем заводе нашли тело россиянина в чемодане

На мусороперерабатывающем заводе в Костроме нашли тело зарезанного мужчины в чемодане

В Костромской области сотрудники СКР и МВД задержали 37-летнего жителя поселка Вохма, подозреваемого в убийстве 42-летнего друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

8 января на мусороперерабатывающем предприятии в Костроме в чемодане было найдено тело неизвестного мужчины. Эксперты установили, что его зарезали. После этого правоохранители начали поиск преступника. Вскоре его личность удалось установить.

Следователи выяснили, что в 2022 году несколько россиян приехали из области в Кострому на заработки и поселились в квартире у знакомого. В начале января 2023 года мужчины решили вместе выпить. Во время застолья между фигурантом и потерпевшим произошел конфликт. Подозреваемый схватил нож и зарезал оппонента.

Когда тот скончался, его тело перенесли в ванну. Там оно пролежало несколько дней, после чего квартиранты вынесли его в чемодане на улицу и выкинули мусорный контейнер.