Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 30 января 2023Силовые структуры

На мусороперерабатывающем заводе нашли тело россиянина в чемодане

На мусороперерабатывающем заводе в Костроме нашли тело зарезанного мужчины в чемодане

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

В Костромской области сотрудники СКР и МВД задержали 37-летнего жителя поселка Вохма, подозреваемого в убийстве 42-летнего друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

8 января на мусороперерабатывающем предприятии в Костроме в чемодане было найдено тело неизвестного мужчины. Эксперты установили, что его зарезали. После этого правоохранители начали поиск преступника. Вскоре его личность удалось установить.

Следователи выяснили, что в 2022 году несколько россиян приехали из области в Кострому на заработки и поселились в квартире у знакомого. В начале января 2023 года мужчины решили вместе выпить. Во время застолья между фигурантом и потерпевшим произошел конфликт. Подозреваемый схватил нож и зарезал оппонента.

Когда тот скончался, его тело перенесли в ванну. Там оно пролежало несколько дней, после чего квартиранты вынесли его в чемодане на улицу и выкинули мусорный контейнер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили сроки окружения Артемовска
Лондон отложил передачу британских танков Киеву до лета
Пытавшийся 8 Марта откусить уши другу и зарезать его россиянин осужден на 5 лет
Россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку
Украина увидела у Германии возможность дать в десять раз больше танков
На Украине конфисковали десятки миллионов гривен у российского предпринимателя
14-летняя девушка воспользовалась любимым дезодорантом и умерла
Доллару и евро предрекли рост
Задержание подельника россиянки с полкило кокаина в желудке попало на видео
Ракету «Союз-5» запустят в 2024 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.