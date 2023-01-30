Пассажиры крупной российской авиакомпании пожаловались на массовые сбои полетов

TourDom: пассажиры Red Wings сообщили о сбоях в расписании отправления рейсов

Турагенты и пассажиры одной из крупнейших российских авиакомпаний Red Wings сообщили о массовых сбоях в расписании полетов. О многочисленных жалобах туристов пишет портал TourDom.

В субботу, 28 января, рейс WZ 4692 не смог вовремя отправиться из Хургады в Москву. Пассажирам сообщили, что самолет сломался. «Нам ничего не объясняют, представителя авиакомпании нет! Переночевали в отеле и снова сидим в аэропорту, ждем», — пожаловалась одна туристка. В столицу борт прибыл в понедельник, 30 января, в 06:59.

«Параллельно был задержан вылет еще одного рейса из Хургады WZ 3024 в подмосковный Жуковский. Отправление перенесли с 18:00 29 января на 2 часа ночи понедельника (30 января). Прибытие, соответственно, отложили тоже на 8 часов: с 01:30 на 09:20 утра», — отметили в TourDom.

Еще одна задержка произошла в подмосковном аэропорту Домодедово. Так, в воскресенье, 28 января, почти на одиннадцать часов отложили вылет рейса WZ 3077 в Хамбантоту (Шри-Ланка): вместо 22:00 часов вечера самолет вылетел в 08:53 следующего дня. Причины сбоев не раскрываются.

Ранее в январе сообщалось, что крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» возобновит рейсы в Казахстан с 1 февраля.