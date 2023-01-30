Россияне раскрыли источники средств на ремонт

«Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру»: большинство россиян потратят на ремонт накопления

Большинство россиян, которые планируют отремонтировать свое жилье в 2023 году, рассчитывают на собственные накопления. Они раскрыли свои источники средств на преобразование квартир в исследовании сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру». Об этом сообщает РБК.

В опросе приняли участие пять тысяч россиян старше 18 лет, они могли выбрать несколько вариантов ответа. 74 процента из них заявили, что при ремонте будут тратить свои накопления. При этом 15 процентов респондентов решили взять кредит. По семь процентов рассчитывают занять деньги у друзей или найти средства с помощью подработки.

Аналитики также определили, что в среднем на ремонт россияне готовы взять в кредит 246,5 тысячи рублей. При этом мужчины обозначили сумму в 295,9 тысячи рублей, а женщины — в 208,3 тысячи. Из накопленных средств в среднем владельцы недвижимости готовы потратить 124,2 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в 2022 году на рынке вторичного жилья самым распространенным запросом оказался косметический ремонт. Капитальный ремонт просили сделать 40 процентов респондентов. По пять процентов заявок пришлось на чистовую и предчистовую отделку.