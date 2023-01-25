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19:54, 25 января 2023Среда обитания

Определено главное предпочтение россиян при ремонте

«Ремонт со Сберуслугами»: в 2022 году 45% заявок россиян пришлось на косметический ремонт

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2022 году на рынке вторичного жилья самым распространенным запросом оказался косметический ремонт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Ремонт со Сберуслугами».

Аналитики определили, что подобный вид работ стал главным предпочтением при ремонте — на него пришлось 45 процентов заявок. Капитальный ремонт просили сделать 40 процентов респондентов. По пять процентов заявок пришлось на чистовую и предчистовую отделку, а также на дизайн-проект вместе с чистовой отделкой.

По данным экспертов, за год россияне на 12 процентов больше интересовались ремонтом во вторичных объектах, чем в новостройках. «Большинство планирует несложный косметический ремонт некоторых помещений — именно такие работы предпочитают выполнять самостоятельно, без привлечения профессиональных бригад. Например, переклейку обоев, покраску стен, демонтаж и установку светильников», — объяснили представители сервиса.

Ранее эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» выяснили, что среди россиян 19 процентов испытывают ужас перед началом ремонта жилья. Панику и страх ощущают 15 процентов опрошенных, уныние — 14 процентов.

Нина Ташевская
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