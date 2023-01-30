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23:41, 30 января 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о переброске ВСУ резервов на ряд направлений

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы на артемовское, угледарское и марьинское направления

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перебрасывать свои резервы на ряд направлений.

«Продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил», — заявил он, уточнив, что речь идет о угледарском, артемовском, а также марьинском направлениях.

Пушилин добавил, что российским солдатам удается продвигаться на данных направлениях, подчеркнув, что им приходится воевать «буквально за каждый метр».

Ранее он отметил, что украинская армия испытывает нехватку танков и отдельных видов боеприпасов. Политик указал на то, что украинские военные не имеют возможности ремонтировать технику. Из-за уничтожения энергетической инфраструктуры работа ремонтных баз затруднена.

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Марина Совина
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