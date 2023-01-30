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15:10, 30 января 2023Путешествия

В России заявили об отсутствии препятствий для приема туристов из Китая

МИД РФ: с российской стороны отсутствуют препятствия для приема китайских туристов

Фото: Frank Rumpenhorst / Globallookpress.com

С российской стороны отсутствуют препятствия для приема путешественников из Китая. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что туристы из КНР могут въезжать в Россию на основании виз, которые выдаются консульскими учреждениями в соответствии с российским законодательством.

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Более того, в МИД поприветствовали решение китайских властей о поэтапном снятии ограничений по COVID-19, в том числе возобновлении туристических поездок жителей КНР за границу. «В данной связи рассчитываем на постепенное восстановление турпотока и в обратном направлении — из России в Китай», — говорится в сообщении.

Представители министерства также отметили, что развитию двусторонних контактов будут способствовать «увеличение числа авиарейсов между двумя странами и запуск пассажирского сообщения через российско-китайскую границу».

Ранее в январе сообщалось, что россиянам станет проще попасть в Китай. Крупнейшая отечественная авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в азиатскую страну из Владивостока.

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Фариза Бацазова
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