Садальский осудил «молодого и глупого» Корчевникова за слова о Кикабидзе

Актер Садальский заявил, что Корчевников не дорос до критики Кикабидзе

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своем Telegram-канале осудил телеведущего Бориса Корчевникова за слова о грузинском актере и певце Вахтанге Кикабидзе.

Он заявил, что гендиректор телеканала «Спас» не дорос до критики Кикабидзе, и назвал Корчевникова молодым и глупым. «Не Борису Корчевникову, ковырятелю белья у артистов на своей программе, елейным голосом судить настоящего, честного и порядочного человека, прекрасного артиста В. Кикабидзе. Не дорос еще до судьи ни по человеческим, ни по профессиональным, религиозным меркам», — написал Садальский.

Ранее Корчевников отреагировал на смерть Кикабидзе в своем Telegram-канале. «Навсегда уже, наверное, этот человек останется для меня образом зашоренной распропагандированности и кричащей неблагодарности России, которой болеют чаще всего те, кому Россия больше всего сделала», — говорится в публикации.

Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни 15 января. Его продюсер Рати Абзианидзе сообщил, что актер скончался после продолжительной болезни.