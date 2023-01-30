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15:50, 30 января 2023Культура

Садальский осудил «молодого и глупого» Корчевникова за слова о Кикабидзе

Актер Садальский заявил, что Корчевников не дорос до критики Кикабидзе
Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своем Telegram-канале осудил телеведущего Бориса Корчевникова за слова о грузинском актере и певце Вахтанге Кикабидзе.

Он заявил, что гендиректор телеканала «Спас» не дорос до критики Кикабидзе, и назвал Корчевникова молодым и глупым. «Не Борису Корчевникову, ковырятелю белья у артистов на своей программе, елейным голосом судить настоящего, честного и порядочного человека, прекрасного артиста В. Кикабидзе. Не дорос еще до судьи ни по человеческим, ни по профессиональным, религиозным меркам», — написал Садальский.

Ранее Корчевников отреагировал на смерть Кикабидзе в своем Telegram-канале. «Навсегда уже, наверное, этот человек останется для меня образом зашоренной распропагандированности и кричащей неблагодарности России, которой болеют чаще всего те, кому Россия больше всего сделала», — говорится в публикации.

Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни 15 января. Его продюсер Рати Абзианидзе сообщил, что актер скончался после продолжительной болезни.

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Евгений Шульгин
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