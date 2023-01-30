Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» рассказал о борьбе с тревожностью

Актер Джейсон Сигел признался, что всю жизнь борется с чувством надвигающейся гибели

43-летний американский актер Джейсон Сигел признался, что всю жизнь ему приходится бороться с тревожностью. Интервью звезды сериала «Как я встретил вашу маму» и нового сериала о психотерапии Shrinking вышло на Yahoo Entertainment.

По словам Сигела, он никогда не стеснялся попросить о помощи в том, что касается борьбы за ментальное здоровье. «Одна из главных целей нашего проекта — показать, что у все мы от чего-то страдаем (каждый в разной степени). Даже люди, которыми мы восхищаемся, страдают у себя дома», — рассказал он.

Сигел уточнил, что очень заботится о своем ментальном здоровье. «Я всю жизнь немного страдал от тревожности, чувства, что что-то не так, чувства надвигающейся гибели. В какой-то момент я решил, что нельзя тратить жизнь на плохое самочувствие, и использовал для этого соответствующие инструменты, в том числе психотерапию», — заявил актер.

Ранее психолог Марина Гладышева подсказала способ борьбы с чувством тревоги. По ее словам, справиться с этим неприятным ощущением могут помочь повседневные дела.