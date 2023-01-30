Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:58, 30 января 2023Забота о себе

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» рассказал о борьбе с тревожностью

Актер Джейсон Сигел признался, что всю жизнь борется с чувством надвигающейся гибели

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

43-летний американский актер Джейсон Сигел признался, что всю жизнь ему приходится бороться с тревожностью. Интервью звезды сериала «Как я встретил вашу маму» и нового сериала о психотерапии Shrinking вышло на Yahoo Entertainment.

По словам Сигела, он никогда не стеснялся попросить о помощи в том, что касается борьбы за ментальное здоровье. «Одна из главных целей нашего проекта — показать, что у все мы от чего-то страдаем (каждый в разной степени). Даже люди, которыми мы восхищаемся, страдают у себя дома», — рассказал он.

Сигел уточнил, что очень заботится о своем ментальном здоровье. «Я всю жизнь немного страдал от тревожности, чувства, что что-то не так, чувства надвигающейся гибели. В какой-то момент я решил, что нельзя тратить жизнь на плохое самочувствие, и использовал для этого соответствующие инструменты, в том числе психотерапию», — заявил актер.

Материалы по теме:
Стресс вгоняет людей в апатию. Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
Стресс вгоняет людей в апатию.Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
11 октября 2022
Бесплатный способ стать лучше и счастливее. Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
Бесплатный способ стать лучше и счастливее.Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
27 октября 2022
Точка равновесия. Россияне стали внимательнее относиться к ментальному здоровью
Точка равновесия.Россияне стали внимательнее относиться к ментальному здоровью
22 декабря 2022

Ранее психолог Марина Гладышева подсказала способ борьбы с чувством тревоги. По ее словам, справиться с этим неприятным ощущением могут помочь повседневные дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву
Российский лоукостер начнет летать на популярный пляжный курорт Турции
Переоценена роль гормона окситоцина
Россиянина осудили на 22 года за изнасилование и убийство двух девушек в лесу
Тарпищев оценил призыв украинцев отстранить теннисистов из России и Белоруссии
В сети обнаружили «пророчество» Жириновского о событиях 2024 года
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» рассказал о борьбе с тревожностью
Немецкий журналист описал ситуацию в Артемовске словами «в это сложно поверить»
«Автотор» назвал стоимость нового китайского седана
В США предложили запретить Зеленскому использовать западное оружие против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.