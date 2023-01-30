Россиянин пойдет под суд за сожженных в многоквартирном доме людей

В Свердловской области россиянин пойдет под суд за поджог жилых домов и двойное убийство

В Свердловской области 33-летний россиянин пойдет под суд за поджог жилых домов и двойное убийство. Об этом в понедельник, 30 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Как установил суд, 28 февраля 2022 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил из хулиганских действий поджечь мусорный пакет на крыльце многоквартирного деревянного дома. Это привело к большому пожару, в котором погибли мужчина и женщина. Люди жили в этом доме и задохнулись угарным газом в своей квартире.

СКР возбудил и расследовал дело сразу по двум статьям — 105 («Убийство двух лиц из хулиганских побуждений») и 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») УК РФ.

«Осуществлены допросы, очные ставки, осмотры места происшествия, предметов и документов, проанализированы изъятые записи с камер видеонаблюдения. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — рассказал Шульга.

28 января сообщалось, что в Удмуртии суд взял под стражу двух россиян, которые убили и сожгли женщину и ее ребенка.