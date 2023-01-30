Генсек НАТО призвал Южную Корею увеличить поддержку Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, приводя в пример Германию, которая изменила политику отказа от поставок оружия странам, находящимся в конфликте. Об этом сообщает Nikkei.

«Если мы не хотим, чтобы победили автократия и тирания, тогда [украинцам] нужно оружие, такова реальность», — заявил генсек на встрече с высокопоставленными южнокорейскими чиновниками в Сеуле.

Ранее Столтенберг заявил, что международные партнеры Украины должны поставить ей больше тяжелого вооружения. «Если мы хотим решения, в котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то абсолютно необходимо действовать сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо», — заявил он.

По его словам, на февральской встрече министров обороны стран Североатлантического альянса предоставление боевых танков Киеву будет главной темой.