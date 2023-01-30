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08:28, 30 января 2023Мир

Генсек НАТО призвал Южную Корею увеличить поддержку Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины

Фото: MFA Russia / Reugers

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, приводя в пример Германию, которая изменила политику отказа от поставок оружия странам, находящимся в конфликте. Об этом сообщает Nikkei.

«Если мы не хотим, чтобы победили автократия и тирания, тогда [украинцам] нужно оружие, такова реальность», — заявил генсек на встрече с высокопоставленными южнокорейскими чиновниками в Сеуле.

Ранее Столтенберг заявил, что международные партнеры Украины должны поставить ей больше тяжелого вооружения. «Если мы хотим решения, в котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, то абсолютно необходимо действовать сейчас. Больше тяжелой техники для Украины абсолютно необходимо», — заявил он.

По его словам, на февральской встрече министров обороны стран Североатлантического альянса предоставление боевых танков Киеву будет главной темой.

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Виктория Кондратьева
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