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18:05, 30 января 2023Бывший СССР

На Украине озвучили желаемую сумму финансовой помощи от Запада

Кабмин Украины понадеялся договориться о получении 10 миллиардов долларов от Запада

Фото: Jaap Arriens / ZumaPress / Globallookpress.com

Кабинет министров Украины понадеялся получить 10 миллиардов долларов от стран Запада в рамках заседания «финансового "Рамштайна"», которое состоится уже в марте. Желаемую сумму озвучила глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Подласа, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о создании мультидонорской координационной платформы для финансовой помощи Украине, так называемый «финансовый "Рамштайн"». Предполагается, что она будет действовать в трех направлениях: краткосрочная и долгосрочная поддержка Киева, финансирование и координация реформ, а также развитие частного сектора. Создателями платформы выступили страны «Большой семерки».

Подласа отметила, что дефицит бюджета Украины в 2023 году составляет 38 миллиардов долларов. В то же время власти страны «точечно договорились» о предоставлении 10 миллиардов долларов от США и 18 миллиардов евро от Европейского союза. На встрече в марте представители государств G7, Еврокомиссия и международные финансовые организации обсудят между собой, кто может выделить еще больше средств, добавила она.

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Алевтина Запольская
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