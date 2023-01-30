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08:30, 30 января 2023Забота о себе

Прославившаяся привычкой материться стримерша рассказала о сексуальной жизни

Девушка с синдромом Туретта призналась, что не ругается матом только во время секса

Кадр: LADbible TV / YouTube

32-летняя стримерша, прославившаяся привычкой материться, призналась, что из-за редкой болезни не ругается матом только во время секса. Историю о девушке с синдромом Туретта рассказало издание LADBible.

Стримерша, известная в интернете под ником Свит Анита, утверждает, что синдром Туретта оказывает влияние на всю ее жизнь. С раннего детства она смущала окружающих поведением, которое взрослые не могли объяснить. Девочка могла присвистнуть, словно взрослый мужчина, выругаться или издать звук, похожий на рев животного. Также она часто говорила не то, что имела в виду, а ее речь была наполнена словами, не имеющими отношения к беседе.

Позрослев, девушка поняла, что и сексуальная жизнь у нее будет не такой, как у других людей. Тики и странное поведение мешают ей строить нормальные романтические отношения. Так, однажды она непроизвольно ударила бойфренда по половым органам. Несмотря на это, они расстались лишь спустя пять лет.

В 13 лет Аниту обследовали психологи и неврологи, но не смогли поставить ей диагноз. Специалисты были уверены, что матерными выражениями она пытается привлечь к себе внимание и с возрастом перерастет эту привычку, однако этого не произошло. Лишь в 27 лет девушка узнала свой диагноз.

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Стримерша рассказала, что изредка случаются ситуации, в которых она может контролировать тики, связанные с синдромом Туретта. Это происходит, когда ей удается на недолгое время сосредоточиться на чем-то и не отвлекаться. В частности, по ее признанию, тиков и других проявлений болезни становится меньше во время занятий сексом.

Многие люди с синдромом говорят, что во время секса у них меньше тиков или вообще нет. Но подсознательно ты все равно отвлекаешься, поэтому о тиках возможно не думать только во время горячего и жесткого секса

Анитадевушка с синдромом Туретта

Ранее стала известна история актрисы Джамилы Джамил, страдающую синдромом Элерса-Данлоса. Она показала подписчикам, как растягивается ее кожа на лице.

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Вера Владзиевская
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