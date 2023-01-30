Лондон отложил передачу британских танков Киеву до лета

Министр обороны Британии Уоллес: танки Challenger 2 будут доставлены на Украину к лету

Британские танки Challenger 2 не могут быть доставлены на Украину в ранее обозначенные сроки, новая предполагаемая дата — начало лета этого года. О том, что Лондон отложил передачу обещанной западной бронетехники, сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет Reuters.

«[Танки будут переданы] этим летом или в мае. Возможно, ближе к Пасхе [к 9 апреля]», — неуверенно ответил министр обороны во время выступления в парламенте. Он отметил, что точные сроки как передачи Киеву бронетехники, так и завершения подготовки украинских танковых экипажей засекречены.

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Танковая рота из 14 танков будет направлена на Украину поле того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Впоследствии глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли уточнил, что помимо танков Лондон поставит Украине более 200 единиц другой бронетехники. Обучение украинских танковых экипажей уже началось.