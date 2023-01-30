США захотели получить от Украины титан

Newsweek: США хотят получить от Украины титан для своей военной промышленности

США хотят получить от Украины титан, необходимый им для военной промышленности. Об этом пишет журнал Newsweek.

По данным издания, в настоящее время Вашингтон и его союзники предпринимают «усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов» титана на Украине и, в случае, «если Украина победит», они смогут создать «новый канал добычи» металла. Неназванный источник журнала заявил, что для оборонной промышленности США титан представляет «ключевую уязвимость».

Собеседник журнала указал на то, что США «позволили себе стать зависимыми» от иностранных поставщиков титана, одним из которых была Россия, что может сказаться на производстве американских самолетов, оружия и боеприпасов, которые в том числе помогут сдерживать Китай. При этом неназванный сотрудник Конгресса отметил, что запасы редкоземельных минералов на Украине могут стать «действительно привлекательной альтернативой российским и китайским источникам».

Издание напоминает о прошлогоднем законопроекте о расходах на оборону, который предписывал Госдепартаменту США изучить возможность использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы источникам из Китая и России.

Ранее Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего в мире производителя титана российской корпорации «ВСМПО-Ависма». По информации The Wall Street Journal, Франция и ряд европейские стран отвергли включение компании в седьмой пакет санкций из-за опасений, что Россия может прекратить экспорт титана в Европу.