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04:30, 30 января 2023Наука и техника

Найдена самая старая мастерская по изготовлению топоров

Nature: найдена мастерская по изготовлению топоров возрастом 1,2 миллиона лет

Фото: Margherita Mussi

Международная исследовательская команда, включающая специалистов из Испании, Германии и Франции, нашла в Эфиопии мастерскую по изготовлению обсидиановых топоров возрастом 1,2 миллиона лет, что делает ее самым старым объектом такого рода из когда-либо выявленных. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Более ранние исследования показывали, что первые мастерские по изготовлению топоров появились примерно в среднем плейстоцене (от 774 тысяч до 129 тысяч лет назад) в Европе. Они образовывались по мере того, как изготовление инструментов превратилось в навык. В те времена топоры были многофункциональными инструментами: их использовали как для рубки чего-либо, так и в качестве оружия.

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Ручные топоры делали путем откалывания кусочков камня, чтобы сформировать острый край. Причем инструмент не имел рукояти, рубило просто держали в руках. В более раннее время в качестве материала обычно использовался кремень, а в позднее — обсидиан, который представляет собой разновидность магматического стекла. Даже в наше время он считается достаточно сложным, потому что плохо поддается обработке.

Новые археологические раскопки в Мелка Кунтуре в Эфиопии привели к обнаружению ручного топора, закопанного в слое отложений. Позднее исследователи нашли еще 577 инструментов, которые состояли из обсидиана (все, кроме трех). Последующий анализ показал, что их возраст составляет 1,2 миллиона лет. Все топоры были изготовлены одинаковым способом. Это говорит о том, что они делались в одной мастерской — самой старой из когда-либо выявленных и первой за пределами Европы.

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Елена Апазиди
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