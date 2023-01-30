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13:35, 30 января 2023Экономика

Назван мировой лидер по продажам автомобилей

Reuters: Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей третий год подряд

Фото: Teera Noisakran / Globallookpress.com

Японская Toyota Motor третий год подряд стала мировым лидером по продажам автомобилей — за 2022 год в мире купили 10,5 миллиона машин принадлежащих ей брендов, включая грузовые автомобили Hino Motors и малолитражные автомобили Daihatsu, пишет Reuters.

По сравнению с прошлым годом мировые продажи компании упали на 0,1 процента. Спрос на автомобили Toyota в Японии обвалился на 9,6 процента, до 1,9 миллиона штук, однако снижение продаж на внутреннем рынке было компенсировано рекордными продажами за рубежом (8,6 миллиона автомобилей).

Toyota заявила, что несмотря на ограничения в поставках чипов ей удалось нарастить производство на пять процентов в 2022 году. Его объемы поддержал высокий спрос в Азии, а также увеличение производственных мощностей и их оптимизация как в Азии, так и в США. Тем не менее, в ноябре автопроизводитель снизил свой прогноз по объемам производства на текущий финансовый год (оканчивающийся в марте) с 9,7 до 9,2 миллиона машин.

При этом его главный конкурент, Volkswagen, в январе заявил, что его продажи в 2022 году достигли минимума за десятилетия (8,3 миллиона автомобилей) из-за нарушения цепочек поставок на фоне военного конфликта на Украине и локдауна в Китае.

Ранее электромобильный гигант Tesla сообщил, что достиг рекордного в своей истории уровня квартальной выручки — 24,3 миллиарда долларов в четвертом квартале 2022 года. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 37 процентов. Выручка за 2022 год увеличилась на 51 процент в годовом выражении и составила 81,5 миллиарда долларов, чистая прибыль также выросла в два раза и составила 12,6 миллиарда долларов.

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Софья Ермакова
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