Названы лучшие секторы для инвестиций в 2023 году

Блогер Коваленко заявил, что лучше вкладываться в удобрения и бумаги российских компаний

В этом году лучше всего зарабатывать на компаниях, чей доход приходит из России и избегать тех, кто получает деньги из-за рубежа. Об этом рассказал основатель Telegram-канала «Лимон на чай» Евгений Коваленко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Коваленко, наиболее интересными для вложений секторами являются банкинг, ретейл и кибербезопасность. Сейчас идет переориентация поставок, и те компании, которые наращивают сотрудничество с Азией, получат и заказы, и деньги, заявил блогер.

Коваленко отметил, что выгодными для вложений могут оказаться компании из сектора удобрений — на их продукцию Запад не накладывал санкции и они продолжают хорошо зарабатывать.

«Быть аккуратным стоит с вложениями в компании нефтяного сектора — они могут столкнуться с последствиями от всевозможных санкций и снижения добычи нефти», — резюмировал специалист.

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