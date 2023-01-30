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03:27, 30 января 2023Экономика

Названы лучшие секторы для инвестиций в 2023 году

Блогер Коваленко заявил, что лучше вкладываться в удобрения и бумаги российских компаний

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В этом году лучше всего зарабатывать на компаниях, чей доход приходит из России и избегать тех, кто получает деньги из-за рубежа. Об этом рассказал основатель Telegram-канала «Лимон на чай» Евгений Коваленко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Коваленко, наиболее интересными для вложений секторами являются банкинг, ретейл и кибербезопасность. Сейчас идет переориентация поставок, и те компании, которые наращивают сотрудничество с Азией, получат и заказы, и деньги, заявил блогер.

Коваленко отметил, что выгодными для вложений могут оказаться компании из сектора удобрений — на их продукцию Запад не накладывал санкции и они продолжают хорошо зарабатывать.

«Быть аккуратным стоит с вложениями в компании нефтяного сектора — они могут столкнуться с последствиями от всевозможных санкций и снижения добычи нефти», — резюмировал специалист.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал в каком возрасте следует начинать откладывать деньги для того, чтобы обеспечить себе достойное финансовое положение в старости.

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Юлия Мискевич
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