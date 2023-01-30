Женщина убралась с помощью необычных средств и чуть не отравила родственников

New York Post: женщина убралась уксусом с отбеливателем и чуть не отравила родственников

Пользовательница TikTok @silkalmondmilk_ers убралась в доме с помощью двух необычных средств и чуть не отравила родственников. Об этом сообщает New York Post.

Чтобы отмыть кухню перед Рождеством, женщина смешала уксус с отбеливателем. После уборки ей вместе с семьей пришлось на праздники запереться в комнате, чтобы не надышаться опасными веществами.

Поскольку уксус — это разбавленная уксусная кислота, а гипохлорит натрия — активный ингредиент хлорного отбеливателя, при смешивании этих двух веществ образуется хлор. Он может вызвать раздражение глаз, носа и горла, а при длительном воздействии приводит к смерти.

При столкновении с хлором медицинские специалисты рекомендуют открыть окна и как можно скорее проветрить помещение.

Ранее терапевт Светлана Куприна назвала оптимальную для защиты от плесени частоту уборки в доме. Врач отметила, что к числу наиболее загрязненных предметов в квартире относятся раковина на кухне, губка для мытья посуды, разделочные доски, гаджеты, вентиляционные решетки и кондиционер, клавиатура компьютера.