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00:15, 31 января 2023Мир

Франция задумалась об обучении украинских пилотов истребителей

Politico: Франция рассматривает возможность обучения украинских пилотов истребителей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Франция в ответ на соответствующий запрос Киева задумалась о предоставлении возможности обучения украинским пилотам истребителей, сообщает газета Politico со ссылкой на помощника министра Вооруженных сил республики.

Отмечается, что глава ведомства Себастьян Лекорню планирует провести телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, в ходе которого они обсудят данную тему.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что пока Парижу не поступало запросов от Киева на поставку самолетов. По словам главы государства, Франция занимается поставками вооружений исходя из поступающих запросов, «а не на основе циркулирующих слухов». При этом он не исключил возможности поставок самолетов Украине в будущем.

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Марина Совина
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