На Украине конфисковали десятки миллионов гривен у российского предпринимателя

На счетах российского бизнесмена на Украине арестовали 870 тысяч долларов

Украинские власти конфисковали несколько десятков миллионов гривен у российского предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора страны. Уточняется, что на счетах предпринимателя из России, против которого Киев ввел санкции, арестовано 32 миллиона гривен (порядка 870 тысяч долларов по нынешнему курсу).

Известно, что речь идет о счетах предприятий по производству алюминиевого сырья. Имя бизнесмена не называется, однако ранее украинские власти заявляли о планах конфисковать активы Олега Дерипаски. Средства арестованы по ходатайству генерального прокурора.

Ранее в январе стало известно, что в центре Львова арестована нежилая недвижимость, которой владеют граждане России. Речь идет о помещениях стоимостью 3,8 миллиона гривен, или 104 тысячи долларов. Утверждается, что предприятие незаконно получило в собственность двухэтажное помещение площадью порядка 160 квадратных метров.