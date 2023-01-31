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00:29, 31 января 2023Мир

Дания поставит Украине 19 новых артиллерийских систем

Премьер Дании Фредериксен заявил о передаче Украине 19 новых артиллерийских систем
Метте Фредериксен и Владимир Зеленский

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам визита в Николаев и Одессу заявила, что страна передаст Киеву все 19 новых артиллерийских систем. Ее слова приводит РИА Новости.

В свою очередь Зеленский заявил, что во время встречи они с Фредериксен подробно обсудили необходимость «усиления противовоздушной и противокорабельной обороны, а также увеличения поставок гаубиц».

«Дания вас будет поддерживать столько, сколько потребуется. Мы вас будем поддерживать оружием, тренировками, гуманитарной поддержкой, реконструкцией, наша цель — оставаться одним из наибольших доноров», --обещала Фредериксен.

Премьер Дании выразила уверенность, что компании страны инвестируют средства в восстановление Украины. Зеленский вручил Фредериксен «Орден "Княгини Ольги» I степени за поддержку и сотрудничество с Киевом.

30 января Зеленский провел совещание и встречу с Фредериксен в Николаевской области. Вместе политики посетили разрушенные здание областной госадминистрации, терминалы с подсолнечным маслом, а также индивидуальный тепловой пункт.

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Марина Совина
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