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10:30, 31 января 2023Бывший СССР

В ВСУ сравнили ситуацию в Артемовске с адом

Замкомбата украинского батальона «Свобода» назвал бои под Артемовском сущим адом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Под Артемовском (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные бои, ситуация там остается сложной. Об этом замкомандира батальона «Свобода» в составе четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, уже около пяти-шести месяцев происходящее под Артемовском напоминает «сущий ад». «Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» — заявил замкомбата. Назаренко также уточнил, что его подразделение несет огромные потери.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил о крайне тяжелой обстановке для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. При этом он отметил, что не стал описывать все то, что переживают там бойцы ВСУ, чтобы его не заподозрили в симпатиях России.

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Алевтина Запольская
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