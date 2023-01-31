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19:17, 31 января 2023Силовые структуры

Четверых россиян задержали за подготовку убийства судебного пристава

СКР: в Анапе задержаны четверо местных жителей за подготовку убийства судебного пристава

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Анапе предотвращено убийство сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которое готовили четверо местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, подозреваемые создали преступную группу, чтобы расправиться с судебным приставом. Мотив убийства связан с его служебной деятельностью. Фигуранты решили поджечь дом пристава и его автомобиль — для этого подозреваемые стали подыскивать исполнителей. Об этом узнали оперативники и выступили в роли поджигателей.

Подозреваемые изготовили зажигательные смеси и разлили их в отдельную тару, установили место жительства сотрудника ФССП. 29 января на хуторе Рассвет организаторы преступления передали коктейли Молотова исполнителям. На этой встрече сотрудники ФСБ и военной контрразведки задержали подозреваемых.

В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. У них дома проводятся обыски.

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Любовь Ширижик
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