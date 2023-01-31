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21:29, 31 января 2023Россия

Упрощенные требования к сертификации автомобилей продлили

Упрощенные требования к сертификации автомобилей в России продлили до 1 июня

Правительство России продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что слова «первое февраля» в постановлении правительства №855 нужно заменить словами «первое июня».

Ранее российские автопроизводители — «АвтоВАЗ», «Соллерс» и КамАЗ — обратились в Минпромторг России с просьбой продлить действие упрощенных правил до середины следующего года. Первые два — до июля 2024 года, последний — минимум до второго квартала 2024 года.

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Екатерина Подвигина
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