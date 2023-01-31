Байден решил надавить на Маккарти для предотвращения дефолта в стране

WP: Байден планирует надавить на спикера конгресса США Маккарти на встрече по госдолгу

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует в агрессивной форме надавить на спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, чтобы получить от него обещание не допустить дефолта в стране. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на представителей Белого дома.

Встреча Байдена и Маккарти состоится в Белом доме в среду, 1 февраля. Американский лидер намерен выяснить, какие меры предлагает предпринять Маккарти по сокращению бюджетных расходов, пишет издание. Уточняется, что Байден также хочет узнать, готов ли политик придерживаться «фундаментального принципа, согласно которому США никогда не допустят нарушений своих финансовых обязательств».

Кроме того, президент планирует удостовериться, что Маккарти согласен с тем, что «критически важно избежать балансирования на грани лимита госдолга».

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о введении чрезвычайных мер во избежание дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. На сегодняшний день непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов.