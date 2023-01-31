Двоих 21-летних россиян осудили на 11 лет за убийство знакомого битой

Под Новосибирском осудили на 11 лет двоих юношей, до смерти забивших битой знакомого

В Новосибирской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы двоих 21-летних местных жителей за убийство 22-летнего знакомого. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россияне признаны виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, ночью 5 февраля 2021 года фигуранты встретили товарища во дворе дома. Они поссорились, и тогда участники конфликта 30 раз ударили жертву руками, ногами и битой, нанеся смертельные ранения.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае 56-летний россиянин пойдет под суд за двойное убийство доской.