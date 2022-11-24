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20:39, 24 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин до смерти забил доской отказавшихся прекратить пить алкоголь мужчин

В Краснодарском крае 56-летний россиянин пойдет под суд за двойное убийство доской

Кадр: СК РФ

В Краснодарском крае 56-летний россиянин пойдет под суд за забитых до смерти доской двоих жителей Елизаветинского сельского округа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый строил по найму теплицу в садовом товариществе на одном из участков. 18 апреля туда пришли двое мужчин, которые принялись распивать алкоголь. Закончив работу, вечером рабочий объяснил, что должен идти и потребовал от них прекратить пить алкоголь и покинуть участок. Будущие жертвы расправы в грубой форме отказали ему.

Тогда рабочий вооружился доской и нанес каждому оппоненту несколько десятков ударов по голове и телу. Забив их до смерти, он погрузил тела в багажник автомобиля, отвез на проселочную дорогу и выкинул в соседнем садовом товариществе. После этого он собрал одежду со следами крови и доску, которой убивал соперников, и скрылся.

После обнаружения тел СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство двух человек») Уголовного кодекса РФ

«В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых ему преступлений мужчина признал в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным краевой прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— рассказали в СКР.

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Владимир Седов
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