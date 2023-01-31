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14:41, 31 января 2023Экономика

В США прекратилось производство легендарной модели Boeing

FT: в США перестали выпускать Boeing 747

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

Компания Boeing 31 января доставит последний самолет Boeing легендарной модели 747, в модификации 747-8 Freighter, грузовой авиакомпании Atlas Air, после чего ее производство официально прекратится, пишет Financial Times.

Как подчеркнули журналисты, Boeing 747 «отразил дух эпохи реактивных самолетов и благодаря своим возможностям, эффективности и дальности полета помог сделать коммерческие полеты доступными для широких масс». На момент создания модель стала самым большим, тяжелым и вместительным пассажирским самолетом. По этих характеристикам ее не могли превзойти еще 36 лет — до разработки Airbus A380.

За 50 лет американский производитель поставил 1574 таких модели для более чем 100 клиентов. В самой большой версии он мог перевозить более 500 пассажиров и до сих пор остается самым длинным в мире из эксплуатируемых коммерческих самолетов — 76,2 метра.

Boeing стала сворачивать производство четырехмоторной версии 747-го несколько лет назад, так как на рынке стали лидировать «более эффективные» двухмоторные самолеты, уточняет издание. Последний пассажирский Boeing 747 был выпущен еще в 2017 году, с тех пор некоторые компании заказывали его в качестве грузового самолета из-за возможности организовать погрузку через носовую часть.

У компании также продолжал действовать престижный контракт на поставку Boeing 747 с Air Force One, воздушными силами президента США. Глава страны летает на нем с 1990 года. Как рассказал производитель, грузоподъемность последней в мире модели 747 составляет 133,1 тонны, что достаточно для перевозки 10 699 золотых слитков.

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Софья Ермакова
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