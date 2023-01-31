Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 31 января 2023Мир

Британия обучила 10 тысяч бойцов ВСУ и обучит еще 40 тысяч

Даунинг-стрит: Британия обучила уже 10 тысяч военных, планирует обучить еще 40 тысяч

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Власти Великобритании уже завершили обучение 10 тысяч украинских военных и намерены обучить еще 40 тысяч в 2023 году. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники с Даунинг-стрит.

Министр обороны страны Бен Уоллес также отметил, что Британия продолжает играть важную роль в оснащении и обучении украинских войск. По словам представителя министра, Уоллес обещал, что Великобритания будет работать над тем, чтобы украинские военные могли максимизировать пользу от нового вооружения, которое они получают.

В июле прошлого года еще 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые должны были пройти трехнедельную подготовку у британских офицеров, провели тренировки на базе в Манчестере. Тогдашний премьер-министр страны Борис Джонсон во время одного из визитов в Киев предлагал начать новую программу по подготовке украинских военных за пределами страны. В нее в том числе входило обучение стрельбе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Прокурор попросил заочно осудить на девять лет журналиста Александра Невзорова
США ввели санкции против Ирана за содействие России
Официантка перепутала сок с моющим средством и отправила в больницу гостей кафе
OnlyFans снова заработал в России
Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI
В Азербайджане заявили о раскрытии иранской разведывательной сети
Раскрыта опасность бактерицидных ультрафиолетовых ламп
Центробанк назвал главные угрозы для российской экономики
15-летний российский школьник попал в реанимацию из-за энергетиков
В Госдуме высказались о необычных детских именах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.