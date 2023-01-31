В пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов

Nature Human Behavior: в пещере Куэва-дес-Кубьерта обнаружили коллекцию черепов животных

Испанские ученые совместно с исследователями из Португалии и Австрии обнаружили в пещере, где 40 тысяч лет назад жили неандертальцы, большое количество древних черепов животных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.

Многоуровневая пещера Куэва-дес-Кубьерта, впервые обнаруженная в 1978 году, расположена в мадридском регионе в Испании. В ней были найдены останки неандертальцев, кости животных и орудия труда. В новом исследовании археологи поднялись на третий уровень, где были найдены несколько костей животных, разбросанные на полу, а также черепа крупных травоядных.

Большинство черепов когда-то принадлежало бизонам или турам — вымершим первобытным быкам. Также были найдены черепа пяти самцов оленей и двух носорогов. Черепа были осторожно извлечены и обработаны с помощью различных инструментов и огня вне пещеры. Затем состоялся второй этап обработки, возможно, связанный с удалением мозга.

Коллекция черепов указывает на то, что неандертальцы, которые принесли их в пещеру, рассматривали добытых животных не только как пищу, но и наделяли их символическим значением. Черепа были большими и тяжелыми и не могли дать достаточное количество питательных веществ. Таким образом останки, скорее всего, служили какой-то другой цели, например, представляли собой охотничьи трофеи.