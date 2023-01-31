Определены районы Москвы с подорожавшими новостройками

«Бест-Новострой»: сильнее всего новостройки подорожали в Ярославском районе Москвы

В январе 2023 года квартиры в новостройках массового сегмента сильнее всего подорожали в Ярославском районе Москвы — на 21 процент по сравнению с январем 2022-го, в среднем до 16,5 миллиона рублей. Районы в старых границах столицы с наибольшим ростом стоимости жилья на первичном рынке определили аналитики «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

На втором месте по росту цен на строящееся жилье оказался район Крюково с увеличением средней стоимости лота на 21 процент, до 7,03 миллиона рублей. Третье место занял район Измайлово — там квартиры в новостройках подорожали в среднем на 20,2 процента, до 19 миллионов рублей.

В пятерку лидеров также вошли районы Кунцево (плюс 16,9 процента, до 17,7 миллиона рублей) и Москворечье-Сабурово (плюс 12,2 процента, до 21,6 миллиона рублей). В целом в Старой Москве средняя стоимость квартиры в новостройках массового сегмента снизилась на 6,2 процента по сравнению с январем 2022 года и достигла 11,61 миллиона рублей.

«Рост цен в том или ином районе, как правило, связан с тем, что в продаже появились новые корпуса или проекты с новыми ценами. Снижение средней стоимости лота по всей Москве произошло из-за уменьшения площади лотов в экспозиции. Застройщики реагируют на запросы покупателей на небольшие по площади лоты», — прокомментировала председатель совета директоров «Бест-Новостроя», управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

Ранее в «Авито Недвижимости» назвали районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичном рынке. Так, сильнее всего «квадрат» готового жилья подешевел в Сокольниках — с 275 до 202 тысяч рублей (минус 26 процентов). Вторым по снижению стоимости за год стал район Северное Медведково, где наблюдается снижение с 233 до 180 тысяч рублей за квадратный метр (минус 23 процента). На третьем месте Ясенево, где цена уменьшилась с 229 до 182 тысяч рублей (минус 21 процент).