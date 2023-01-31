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09:01, 31 января 2023Из жизни

Мужчина приехал на похороны матери и был убит родным братом

Уроженец Ямайки приехал домой на похороны матери и был застрелен родным братом

Фото: Shutterstock

Мужчина приехал из Великобритании домой на Ямайку и был убит родным братом из-за давнего земельного спора. Об этом сообщает Jamaica Star.

Уроженец поселка Майк-Таун, графство Мидлсекс, 48-летний Майкл Браун, был застрелен 19 января в своем доме. Машина скорой помощи доставила раненого в больницу, где тот скончался.

Известно, что покойный жил в британском городе Уотерфорд, графство Хартфордшир, а на Ямайку прилетел, чтобы участвовать в похоронах матери. В убийстве обвинили его родного брата, 38-летнего Лемона Брауна. Мужчину арестовали, сейчас решается вопрос о назначении даты первого судебного заседания.

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Как рассказал СМИ суперинтендант Шейн Маккалла, Лемон пошел на убийство родственника из-за давнего земельного спора между ними, который тянулся с 2015 года. «Это очень печально, и особенно печально потому, что участники конфликта, в том числе и покойный, ранее приходили в отделение полиции, где сотрудники отдела безопасности общин и восстановления правопорядка пытались помочь им найти решение», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что в США женщина убила младшую сестру, которая флиртовала с ее возлюбленным в чате видеоигры. Она расправилась с родственницей, когда та спала.

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Никита Савин
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