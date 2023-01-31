Супругов осудили за лозунг «Слава Украине» в российском ресторане

В Краснодаре обсуждение в ресторане ситуации на Украине закончилось для россиянина арестом

В Краснодаре супружескую пару признали виновной в мелком хулиганстве после обсуждения ситуации на Украине в ресторане. Об этом во вторник, 31 января, со ссылкой на пресс-службу судов края сообщает «Коммерсантъ».

Как установил суд, 29 января осужденные были в ресторане со своей знакомой, где обсуждали ситуацию на Украине, это привлекло внимание другого посетителя, который подошел к столику и предъявил им претензии из-за услышанного, что переросло в конфликт. По мнению суда, россияне вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок в том числе выкрикивали лозунг «Слава Украине». Инцидент закончился для мужчины 15 сутками ареста, для женщины — штрафом в одну тысячу рублей.

Также отмечается, что в отношении женщины составлен протокол о публичной дискредитации армии из-за появившегося в сети видео, на котором она говорит: «Слава Украине».

31 января сообщалось, что в Рязанской области в отношении женщины составили протокол о дискредитации Российской армии из-за надписи, оставленной ею в общественном туалете.