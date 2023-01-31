Оставившую антивоенную надпись в туалете россиянку отследили по камерам

В Рязанской области отследили по камерам женщину, оставившую антивоенную надпись в туалете

В Рязанской области правоохранители отследили по камерам женщину, которая оставила антивоенную надпись в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После изучения записи с установленной в коридоре общественного туалета камеры стало понятно, что, перед тем как россиянка зашла в кабинку, на двери висел только листок с просьбой не бросать в унитаз бумагу, а когда она вышла, там появился новый текст.

В отношении женщины составили протокол о дискредитации Российской армии. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

О задержании женщины за антивоенную надпись на внутренней стороне кабинки женского туалета торгового центра в городе Касимове сообщалось ранее. Инцидент произошел 28 января.

Ранее сообщалось, что читинца признали виновным в фейках о ВС РФ из-за поста с пересказом сновидения с президентом Украины Владимиром Зеленским.