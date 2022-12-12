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12:14, 12 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за фейки об армии после сна с Зеленским

Читинца оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о ВС РФ после поста про сон с Зеленским

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Россиянина признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Подобное правонарушение Центральный районный суд Читы усмотрел в посте в соцсети местного жителя, который рассказывал о сновидении с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК.

Жителя Читы Ивана Лосева оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейки о российской армии. Лосев выложил сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), в которых рассказал, что ему приснился украинский лидер. Во сне россиянину привиделось, что его мобилизовали, и в центр подготовки мобилизованных нагрянули украинские военные и президент Владимир Зеленский.

Сам Лосев подтвердил журналистам приговор суда, однако предположил, что не будет его обжаловать. «Лень этим заниматься. Да и бесполезно, наверное», — сказал он. Помимо этого, стало известно, что обвиняемый не смог попасть на заседание суда, посколько его не предупредили заблаговременно.

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По статье о дискредитации российской армии оштрафовали много публичных личностей России. Например, административный протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова, известного по фильмам «Последний забой» и «Калашников». 31 августа стало известно, что на актрису Кристину Асмус тоже завели дело о фейках о ВС РФ, однако производство было остановлено в связи с отсутствием состава преступления. На 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии оштрафовали и лидера ДДТ Юрия Шевчука.

9 декабря Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов) виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России и приговорил его к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. По данным следствия, экс-депутат опубликовал на YouTube видео с ложной информацией о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче. Президент России Владимир Путин оценил строгость наказания за фейки об армии фразой «если кажется, надо креститься».

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Варвара Кошечкина
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