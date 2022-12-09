Путин оценил строгость наказания за фейки фразой «если кажется, надо креститься»

Путин, оценивая строгость наказания за фейки, заявил о недопустимости вмешательства

Президент России Владимир Путин оценил строгость наказания за фейки об армии фразой «если кажется, надо креститься». Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

У президента спросили, не кажется ли ему «зверским» срок в виде 8,5 года лишения свободы по статье о фейках. «Если кажется — надо креститься», — заявил Путин.

Глава государства назвал абсолютно недопустимым вмешательство в деятельность судов. «Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о приговоре бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов), Путин напомнил, что «есть определенные законом обозначенные права защиты граждан». По его словам, адвокаты Яшина после приговора «наверняка знают, как им поступить».

9 декабря Мещанский суд Москвы признал Яшина виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России и приговорил его к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. По данным следствия, экс-депутат опубликовал на YouTube видео с ложной информацией о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.