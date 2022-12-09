Путин оценил строгость наказания за фейки фразой «если кажется, надо креститься»
Президент России Владимир Путин оценил строгость наказания за фейки об армии фразой «если кажется, надо креститься». Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.
У президента спросили, не кажется ли ему «зверским» срок в виде 8,5 года лишения свободы по статье о фейках. «Если кажется — надо креститься», — заявил Путин.
Глава государства назвал абсолютно недопустимым вмешательство в деятельность судов. «Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о приговоре бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (внесен в реестр физлиц-иностранных агентов), Путин напомнил, что «есть определенные законом обозначенные права защиты граждан». По его словам, адвокаты Яшина после приговора «наверняка знают, как им поступить».
9 декабря Мещанский суд Москвы признал Яшина виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России и приговорил его к восьми с половиной годам колонии, а также запретил на протяжении четырех лет после отбывания наказания заниматься администрированием сайтов в интернете. По данным следствия, экс-депутат опубликовал на YouTube видео с ложной информацией о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буче.